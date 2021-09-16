إنفانتينو يهنئ عدنان درجال لانتخابه رئيسا لاتحاد الكرة العراقي.. نص الرسالة

وجاءَ في رسالةِ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "إن معرفتكم وقيادتكم وشغفكم وخبرتكم، سيكون لها بلا شك تأثير مهم على تطوير لعبتنا الجميلة في العراق".وأضافَ رئيس الفيفا: "اقتناعا بإمكانيات كرة القدم في العراق، يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحقيق هذا الهدف".وتابع "أبواب مقر الاتحاد الدولي دائما مفتوحة لو أردتم مناقشة رياضتنا وتطورها والترويج لقيمها، وسأكون ممتنا لو تفضلتم أيضاً بنقل تهنئتي إلى نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين معكم".وختم "أتمنى لكم ولفريقكم التوفيق والنجاح في التحديات التي تنتظرها، في خلق رؤية إرث دائم من أجل مستقبل كرة القدم في العراق.. أتطلع للقاء بكم قريبا".