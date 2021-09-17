إيسكو يحزم حقائبه استعدادا للمغادرة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إيسكو يقترب من الرحيل في يناير/كانون ثان المقبل، وسط اهتمام شديد من يوفنتوس وميلان للظفر بخدماته.وينتهي عقد إيسكو، البالغ من العمر 29 عامًا، مع ريال مدريد في صيف العام المقبل، ولا يخطط الفريق الملكي، لتجديد عقد اللاعب.واعتمد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على إيسكو في بداية الموسم، في ظل إصابة توني كروس ولوكا مودريتش.ومع التعاقد مع كامافينجا وتعافي مودريتش من إصابته، عاد إيسكو إلى مقاعد البدلاء من جديد.ولم يشارك إيسكو في انتصار فريقه الملكي على إنتر ميلان، الأربعاء، بهدف دون رد، في دوري أبطال أوروبا.