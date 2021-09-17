اليوم.. قمة نارية تجمع قطبي الكرة العراقية في كأس السوبر

تقام مساء اليوم الجمعة، قمة نارية تجمع قطبي الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية في كأس السوبر، على اديم ملعب الشعب الدولي.

وستنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساء من دون حضور جماهيري.



يذكر ان نادي القوة الجوية كان قد توج بثنائية الدوري والكأس، في حين حل الزوراء وصيفا في كلتي المسابقتين.





وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر يوم أمس الخميس، أن تكون مباراة القوة الجوية والزوراء ، ضمن كأس السوبر العراقي، من دون حضور الجمهور، تماشياً مع تعليمات خلية الأزمة ووزارة الصحة.