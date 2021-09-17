موقف زيدان من تدريب مانشستر يونايتد

وازدادت الضغوط على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بعد الخسارة المخيبة بنتيجة 1/2 أمام يونغ بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.ووفقا لصحيفة ”ديلي إكسبريس“ فإن زين الدين زيدان، والإيطالي أنطونيو كونتي، مرشحان لخلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد.لكن بحسب الصحيفة فإن هذه الخطوة ليست مطروحة على طاولة زيدان؛ لأنه لم يُظهر أي اهتمام على الإطلاق بتدريب ناد في الدوري الإنجليزي.ونقلت عن آلان ميلياتشيو وكيل أعمال زيدان قوله في 2018: ”لا أعتقد أنه سينجح في إنجلترا، هذا ليس أسلوبه، ناقشت الأمر معه، إنه لا يجذبه حقًا“.وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها زيدان بتولي تدريب مانشستر يونايتد، حيث سبق أن تردد أن إدارة النادي الإنجليزي تريد التعاقد معه، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.يشار إلى أن زيدان لا يرتبط بأي ناد حاليا، حيث استقال من تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، بعد أن عاد لتدريبه في الفترة الثانية في مارس 2019.