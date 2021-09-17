مانشستر يونايتد يعلن عن حجم خسائره بسبب جائحة كورونا

وقال مانشستر يونايتد إن "خسائره المالية في نهاية العام المالي المنتهي في 30 حزيران الماضي بلغت 92.2 مليون جنيه إسترليني "127.2 مليون دولار" مقارنة بخسائره في العام السابق والتي كانت 23.2 مليون جنيه إسترليني".وكشف النادي عن "النتائج المالية للنادي خلال الربع الأخير من العام حيث بلغ صافي الديون للنادي 419.5 مليون باوند"، وذلك أقل "بالمقارنة بديون العام الماضي474.1 مليون باوند بعد تأثيرات أحدثها فيروس كورونا والحق الضرر بجميع الاندية حول العالم".