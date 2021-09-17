التنافس يحتدم بين يوفنتوس وتوتنهام على نجم تشيلسي

وينتهي عقد روديجير، 27 عامًا، مع تشيلسي في الصيف المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام، ينوي تقديم عرض في يناير/كانون الثاني المقبل للتعاقد مع روديجير.وأشارت الصحيفة، إلى أن تشيلسي من الممكن أن يوافق على رحيل مدافعه الألماني بهذه الصيغة خوفًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.وانضم روديجير لصفوف تشيلسي، في صيف 2017، قادمًا من روما، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.