ابنة بيليه تكشف تطورات حالته الصحية بعد العملية الجراحية

كشفت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، آخر تطورات حالته الصحية، بعد أن ذكرت تقارير برازيلية أنه نُقل إلى غرفة العناية المركزة.

وأكدت كيلي ناسيمنتو، أن والدها بيليه (80 عاما) "يتعافى بشكل جيد"، بعد خضوعه لجراحة اسئتصال ورم في القولون، الأسبوع الماضي.



كما أنها نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة أشارت إلى أنها التُقطت له الآن، والتي يظهر فيها مرتديا سترة سوداء اللون، ويبتسم للكاميرا.