صحيفة فرنسية تكشف التفاصيل المالية لعقد ميسي مع باريس سان جيرمان

ووفقا للصحيفة فإن النجم الأرجنتيني سيحصل على 110 ملايين يورو صافية من الضرائب على الأقل في 3 مواسم، حيث ينتهي عقده الجديد صيف 2024 مع الفريق الفرنسي.

ووافق ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، على تلقي راتب يصل إلى 30 مليون يورو في موسمه الأول، وتشمل مليون يورو من العملات المشفرة ”Fan Token“، وهي عملات مشفرة أطلقها الفريق الفرنسي.فيما يحصل النجم السابق لبرشلونة على 40 مليون يورو في موسمه الثاني، ومثلها في موسمه الثالث تشمل مكافأة الوفاء.وبحسب الصحيفة الفرنسية فلم يحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على منحة التوقيع، واكتفى بمنحة الوفاء التي تبلغ 10 ملايين يورو في الموسمين الثاني والثالث من عقده.وانتقل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا وارتفاع كتلة الرواتب في الفريق الكتالوني.وظهر ميسي لأول مرة برفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم خلال لقاء ستاد ريمس في الدوري الفرنسي حيث شارك لمدة 24 دقيقة قبل أن يلعب لقاء كاملا أمام كلوب بروج برسم الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وما زال ينتظر هدفه الأول برفقة الفريق الفرنسي.