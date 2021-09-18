مدرب عراقي ينتقد تسليم منتخبنا الوطني لمدرب أجنبي

قال مدرب منتخبنا الوطني الأسبق باسم قاسم إن المدرب الأجنبي لن ينجح مع "أسود الرافدين" مهما كان اسمه.

وذكر قاسم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "قارنوا بين نتائج مبارياتي مع المنتخب الوطني ومع مباريات المدرب السلوفيني كاتانيتش".

واضاف، "المدرب الاجنبي لن ينجح مع المنتخب الوطني مهما كان اسمه"، مبينا، "لو توفر للمدرب المحلي ما يتوفر للمدرب الاجنبي لنجح نجاحا كبيرا".

وكان اتحاد كرة القدم العراقي قد تعاقد مؤخراً مع المدرب الهولندي أدفوكات بدلا عن السلوفيني كاتانيتش لكن الهولندي فشل في ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 عندما تعرض اسود الرافدين لخسارة ثقيلة امام ايران بثلاثية قاسية.