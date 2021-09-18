مشرف فريق القوة الجوية يكشف سبب خسارة لقب السوبر أمام الزوراء

أكد هيثم كاظم مشرف فريق القوة الجوية أن خسارة فريفه أمام الزوراء، في مسابقة كأس السوبر العراقي، لم تكن متوقعة، خاصة أنهم كانوا يبحثون عن ثلاثية الموسم، بعد انتزاع لقبي الدوري والكأس.

وقال كاظم في تصريح تابعته السومرية نيوز، "كرة القدم فوز وخسارة، وعلينا تقبل النتيجة على الرغم من أننا بحثنا عن الفوز، قدمنا شوطاً أول جيداً ولكن في النصف الثاني لم نكن كذلك"

وعن سبب الخسارة، ذكر كاظم، "لم يظهر لاعبونا بالمستوى المطلوب".

وطمأن عضو الهيئة لنادي القوة الجوية جماهير فريقه بأن وصول المهاجمين علاء عباس والمحترف إيمرسون سيشكل إضافة مهمة للفريق، في منافسات الدوري العراقي الممتاز ومسابقة الكأس، واعداً إياهم بتعويض خسارة لقب السوبر، بالمنافسة بقوة على بقية الألقاب المحلية.

وتوج فريق الزوراء بلقب كأس السوبر العراقي، بعد تغلبه اليوم على القوة بهدف دون رد، سجّله مازن فياض عند الدقيقة الـ51، من زمن المباراة، وهو اللقب الخامس في تاريخ النوارس البيضاء (كما يلقب الزوراء).