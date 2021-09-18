بالصور.. قصر فخم لإقامة ميسي في باريس

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن ميسي ينوي استئجار القصر الفخم الذي تقدر قيمته المالية بـ41 مليون جنيه إسترليني.ويتجه ميسي إلى الإقامة في القصر مع عائلته، فيما كان قد قضى الشهر الماضي، بفندق من خمسة نجوم في وسط العاصمة الفرنسية.لكن يبدو أن ميسي يريد الاستقرار في بيت خاص، بخلاف ما قام به جوزيه مورينيو الذي ظل يسكن في فندق عندما تولى تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.ويعرف بيت ميسي الجديد بـ"القصر الوردي"، وهو ذو تاريخ عريق لأنه استضاف الرئيس الفرنسي الراحل، شارل ديغول، لثلاثة أيام، سنة 1940، خلال الحرب العالمية الثانية.وتصل مساحة "القصر الوردي" الذي ستسكنه عائلة "البرغوث" إلى ألفي متر مربع، وهو مشيد في سنة 1899.