موعد عودة أنسو فاتي للمشاركة مع برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية موعد عودة المهاجم الشاب أنسو فاتي للمشاركة في مباريات برشلونة.

ويغيب فاتي عن برشلونة بسبب الإصابة، حيث خضع لثلاث عمليات جراحية بعد إصابته أمام ريال بيتيس، يوم 7 نوفمبر 2020. في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لن يستطيع الاعتماد على فاتي أمام غرناطة، يوم الإثنين، وقادش يوم الخميس.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يشارك فاتي في مباراة برشلونة مع ليفانتي، يوم 26 سبتمبر الحالي، على ملعب كامب نو لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن كومان يريد الاعتماد على فاتي أمام بنفيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته أمام ليفانتي.

وشارك فاتي في 43 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، سجل فيها 13 هدفا وصنع 5.

يشار إلى أن عقد فاتي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2022، لكن يتردد أن اللاعب يريد التجديد للبقاء مع النادي الكتالوني.



وكان برشلونة قد أعلن حصول فاتي على رقم 10 الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ولعب برشلونة ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، فاز مرتين وتعادل في واحدة.