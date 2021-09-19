ليفاندوفسكي يسجل رقما تاريخيا في الدوري الالماني

وبات النجم ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البندسليغا يسجل في 13 مباراة متتالية على أرض فريقه، بعدما كان يتساوى مع غيرد مولر، ويوب هاينكس بـ 12 مباراة متتالية.كما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، متفوقا على النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند (5)، وفقا لشبكة أوبتا للإحصاءات.ورفع ليفاندوفسكي سلسلة المباريات المتتالية التي سجل فيها إلى 19 مباراة في جميع المسابقات.وحقق مهاجم بايرن ميونيخ، صاحب الـ33 عاما، رقمه القياسي قبل استبداله في الدقيقة 68 بالكاميروني إيريك تشوبو موتينغ.يذكر أن المباراة انتهت بفوز كاسح للعملاق البافاري على ضيفه بسباعية نظيفة، لينقض على صدارة البوندسليغا مؤقتا برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين فريق فولفسبورغ، الذي يستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.