وفاة أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن وفاة الهدّاف التاريخي للفريق، وأحد أساطير الكرة الإنجليزية، جيمي غريفز، عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

وفي عام 2020، دخل جيمي غريفز، المستشفى لتلقي العلاج، دون الإشارة ما إذا كان الأمر مرتبطًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، أو أي إصابات أو أمراض أخرى.

غريفز، 80 عامًا، هو رابع أبرز هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي، برصيد 44 هدفًا في 57 مباراة، تعرّض لسكتة دماغية في عام 2015.

وولد جيمي في إيست هام في 20 فبراير 1940، وبدأت مسيرته في صفوف الناشئين في تشيلسي، حيث أصبح محترفًا في مايو 1957، وسجل في أول ظهور له مع ”البلوز“، وبقي في ستامفورد بريدج حتى يونيو 1961، ثم انتقل إلى ميلان الإيطالي، وسجل تسعة أهداف في 14 مباراة بالدوري الإيطالي، لكنه لم يظل طويلًا في الدوري الإيطالي، لينضم إلى توتنهام في ديسمبر 1961

وسجل 447 هدفًا في 666 مباراة، خاضها مع الأندية التي لعب لها طوال مسيرته، ودوليًا سجل 44 هدفًا في 57 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.

ولعب بقميص توتنهم 9 سنوات، خاض فيهم 321 مباراة، وسجل فيهم 220 هدفًا، وفاز معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كؤوس الأوروبية، وبطولتي درع الاتحاد الإنجليزي. ويُعد هداف توتنهام التاريخي، والدوري الإنجليزي التاريخي، ورابع هدافي منتخب إنجلترا التاريخيين.