لجنة كرة الصالات تحدد منتصف الشهر المقبل موعداً لانطلاق الدوري

حددت لجنةُ كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم منتصف شهر تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاق دوري الموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.

جاءَ ذلك خلال المؤتمر الفني الذي عقد اليوم الأحد في مقر الاتحاد، وحضرَ الاجتماع عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، وأعضاء لجنة كرة الصالات.

وقالَ عضو الاتحاد، غالب الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، "علينا مواصلة النجاحات التي تحققت في دوري الموسم الماضي، والاستفادة من الإيجابيات وتعضيدها ومحاولة تصحيح السلبيات بعد تشخيصها بشكلٍ دقيقٍ ومعالجتها.

وأضافَ، "نسعى إلى وضع خطط واستراتيجيات آنية ومستقبلية، لغرض النهوض بواقع اللعبة، من خلال رفع المستوى الفني للدوري والذي ينعكس بالإيجاب على مستوى المنتخبات الوطنية التي نسعى جاهدين لعودتها إلى وضعها السابق.

من جانبهِ، رحبَ رئيس لجنة كرة الصالات، صبحي رحيم، بتواجد عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي الذي شغلَ منصب رئيس اللجنة في وقت سابق"، لافتاً الى أن "هذا الموسم سيكون مختلفاً عن المواسم السابقة من ناحية التنظيم وعدد الفرق المشاركة"، مبينا ان "دوري هذا الموسم سيتكون من 16 فريقاً".

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعطاء مدة الى الفرق التي لم تجلب كتب مشاركة تصل لغاية يوم 3/10/2021 لتأكيد مشاركتها من عدمها في بطولة الدوري الممتاز لكرة الصالات موسم 2021/2022.