رونالدو يقود الشياطين الحمر امام وست هام

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، ففي الوقت الذي خسر فيه مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1) أمام يونج بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا بصورة مفاجأة، نجح وست هام في الفوز خارج أرضه على دينامو زغرب (2-0) بالدوري الأوروبي.وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:دي خيا- بيساكا - ماجواير- فاران - شاو - بوجبا - ماكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - كريستيانو رونالدو.كما أعلن ديفيد مويس، مدرب وست هام، تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:فابيانسكي- كوفال- زوما- أوجبونا- كريسويل- رايس- سوتشيك- فورناليس- بن رحمة- فلاسيتش- بوين.