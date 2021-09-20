اليوم.. انطلاق دوري الكرة العراقي الممتاز باربع مواجهات

وسيستضيف ملعب زاخو الدولي في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت بغداد، مباراة زاخو مع الوافد الجديد فريق نوروز، وفي ذات التوقيت يلتقي فريقا الكرخ مع نفط البصرة على ملعب الساحر احمد راضي، في حين يحل نفط ميسان ضيفا على فريق النفط وستقام المواجهة على ملعب الصناعة عند الموعد ذاته.وتختتم المواجهات بصدام ناري بين الشرطة والطلبة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة بتوقيت العاصمة بغداد.