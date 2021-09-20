لافتة يحملها مشجع في الشارع تجذب انتباه رونالدو وتجبره على التوقف

وجرت الواقعة السبت الفائت، بعد أن فوجئ رونالدو بشاب بريطاني يحمل لافتة من الورق المقوى، الأمر الذي دفعه لإيقاف سيارته الـ"لامبورغيني" التي يبلغ سعرها 170 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتمكنت اللافتة المصنوعة من أدوات بسيطة، من جذب انتباه "الدون"، خارج مدخل مركز كارينجتون في يونايتد بإنجلترا.وحملت اللافتة البسيطة صورة النجم البرتغالي عليها، مرفقة برسالة مفادها: "رونالدو، هل يمكنك التوقف؟ ذلك من شأنه أن يجعلها عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بي".وسرعان ما لبى رونالدو طلب الشاب في لفتة إنسانية رائعة، بعد أن توقف لفترة وجيزة، حتى يتمكن المشجع الذي يدعى "كالوم" من التقاط صورة سيتذكرها طوال حياته.ويُعتقد أن رونالدو كان أول لاعب من اليونايتد يذهب للتدريبات في اليوم السابق لمواجهتهم مع وست هام يونايتد.يذكر أن النجم البرتغالي أحرز هدفه الأول في ملعب لندن الأولمبي، والمئوي لمانشستر يونايتد في مرمى مضيفه وست هام يونايتد في تاريخ المواجهات بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة للبريميرليغ، يوم الأحد الماضي، وانتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين مقابل هدف واحد.