فوزان وتعادل في أولى جولات الدوري العراقي

وجمعت المواجهة الأولى، حقق نادي زاخو الفوز على فريق نوروز بهدفين مقابل هدف واحد.فيما جمعت المواجهة الثانية، فريق الكرخ ونفط البصرة، وانتهت بفوز الأخير بهدفين سجلت عن طريق اللاعب حيدر عبد الرحيم عند الدقيقة 30، واللاعب مصطفى هادي في الدقيقة 53، مقابل هدف للكرخ سجل عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب عماد محسن.وفي المواجهة الثالثة، تعادل فريق النفط سلبياً امام فريق نفط ميسان.