علي عدنان: سأغادر المنتخب الوطني في هذه الحالة

أكد لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان، انه ليس كل من ارسل فيديو يستحق ان يمثل العراق، فيما بين ان كلامي عن المحترفين تم تحويره من قبل اصحاب العقول السميكة التي لاتريد ان تفهم.

وقال عدنان في لقاء متلفز تابعته السومرية نيوز، "للاسف من يتحدثون عنا هم "مزعطة" ويكتبون خلف الكيبورد"، موضحا، "كاذب كلمن ادعى محاربتنا للمغتربين واتمنى ان يجمعنا لقاء تلفزيوني ليعرف الناس الحقيقة".

واضاف، "كلامي عن المحترفين تم تحويره من قبل اصحاب العقول السميكة التي لاتريد ان تفهم"، مردفا، "ليس كل من ارسل فيديو يستحق ان يمثل العراق وهنالك من استدعي وكلتا قدماه يمين!".

وتابع، "اذا انخفض مستواي فساغادر ولاتوجد لدي اي مشكلة"، مشددا على ان "اللاعب المحلي مظلوم ولا يمتلك جيش الكتروني!!!".