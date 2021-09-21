باريس سان جيرمان يكشف عن اصابة ميسي

وقال النادي الباريسي في بيان طبي ، إن "الأشعة التي أجريت أظهرت كدمة في عظام القدم".واضاف، أنه "سيتم إجراء أشعة آخرى بعد 48 ساعة لمزيد من التفاصيل".وبات متوقعا أن يغيب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي، دون تحديد موقفه من المباريات اللاحقة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.وخرج ميسي غاضبا من مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام ليون بسبب استبداله في الدقيقة 74.