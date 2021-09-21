ثلاث انتصارات في الدوري الممتاز لكرة القدم

شهد ملعب الشعب الدولي مباراة ناديي القوة الجوية و القاسم والتي انتهت بفوز الصقور بهدف سجله اللاعب ضرغام اسماعيل في الدقيقة 30 من زمن الشوط الاول من المباراة.وفي المباراة الثانية التي جمعت ناديي نفط الوسط وسامراء انتهت بفوز نادي نفط الوسط بهدف دون رد سجلهة اللاعب حسن داخل في الدقيقة 30 من زمن المباراة.فيما شهدت مباراة الثالثة والتي جمعت الكهرباء وامانة بغداد فوز الكهرباء بهدفين مقابل لاشيء للامانة وسجل هدفي الكهرباء اللاعب مهيمن سليم في الدقيقتين 67 و68 من زمن المباراة.