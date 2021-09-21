جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي

تنشر وكالة السومرية نيوز، جدول مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، والتي ستكون يومي السبت والأحد المقبلين.

أدناه الجدول:

