سعد عبد الامير يلمح لعودته الى المنتخب ويوجه رسالة الى الكادر التدريبي

وجه لاعب منتخبنا الوطني سعد عبد الامير، رسالة الى الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني بعد ابتعاده عن تشيكلة المنتخب لثلاث سنوات، فيما المح الى عودته لتشيكلة المدرب الهولندي ادفوكات.

وقال عبد الامير في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "اتشرف اذا تم دعوتي الى المنتخب الوطني ولا يوجد شي رسمي حتى الان لدعوتي وننتظر الايام القادمة".

واضاف، "رغم ابتعدي 3 سنوات عن تشكيلة المنتخب لكن جاهز لتمثيل المنتخب الوطني وانا رهن الاشارة وجندي في خدمة الوطن".

وخاطب سعد عبد الامير الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني: "إذا تم مشاهدة مبارياتي الاخيرة فأتمنى منهم الانصاف فقط".