ميسي خارج قائمة باريس سان جيرمان في مواجهة ميتز اليوم

وتضم القائمة 22 لاعبا، وهم:نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، رافينيا، دانيلو.وريكو، فينالدوم، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبمبي، بيتومازالا ودوناروما.في المقابل خرج من القائمة 4 لاعبين، للإصابة،هم ميسي، سيرجيو راموس، فيراتي وإسماعيل الغربي.يذكر أن تقرير صحفي أشار إلى أن بوكيتينو يرفض الاستعجال في الدفع بميسي، مع منحه المزيد من الوقت للتعافي.ويستهدف بوكيتينو أن يكون ميسي في كامل جاهزيته قبل لقاء مانشستر سيتي بدوري الأبطال، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل.