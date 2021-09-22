كومان يخالف البروتوكول ويقترب خطوة من مغادرة برشلونة

وقال كومان في بيانه: "النادي حاليًا يمر بظروف اقتصادية ورياضية خاصة، وعلينا أن نعيد بناء فريق كرة القدم دون أي مصاريف اقتصادية كبيرة".وأضاف: "اللاعبون الشباب المتواجدون حاليًا، هم من سيكونون قادة النادي في المستقبل، وعليهم أن يحظوا بفرصتهم كما حظي بها إنييستا وتشافي هيرنانديز، لكن يجب التحلي بالصبر".وتابع: "لا يمكننا أن نأمل في حصول معجزة في دوري أبطال أوروبا، وعلينا أن ننظر للهزيمة أمام بايرن ميونخ من هذا الجانب، كما أن البقاء في المراكز المتقدمة في ترتيب الدوري الإسباني يعد نجاحا، الطاقم الحالي يحتاج للدعم اللامشروط، وهذه المشاكل لا تحدث للمرة الأولى في نادي برشلونة، نحن نستحق الاحترام".من جانبها، كشفت شبكة "ESPN" أن "كومان اتفق مع قادة الفريق على قراءة بيان مقتضب، دون السماح للصحافة بطرح الأسئلة، ولكن لم يخبر خوان لابورتا، رئيس النادي، ولا الإداريين بذلك".فيما قالت إذاعة "كادينا سير"، إن "كومان اتخذ قرار قراءة البيان دون عقد مؤتمر صحفي بشكل شخصي، الإدارة علمت بذلك قبل دقائق فقط من انطلاق المؤتمر".يذكر أن مستقبل كومان غامض داخل برشلونة، خاصة مع الخسارة أمام بايرن ميونخ والتعادل المحبط أمام غرناطة على ملعب "كامب نو" في الأيام الأخيرة، وربما تتم إقالته كما توضح الصحافة الكتالونية.