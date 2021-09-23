كوركيس يحدد آلية وجود مهند جعاز ويعلق على اختيار محمود مشرفاً

أشاد باسل كوركيس مدير منتخب العراق بقرار تسمية يونس محمود، مشرفاً على المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وقال كوركيس في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "أراه قراراً موفقاً باختيار نجم كبير مثل يونس محمود، والذي يشغل حالياً منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد، فهو يملك خبرة في المجال الإداري، إضافة إلى رصيده الكبير كنجم لامع، في سماء الكرتين العراقية والآسيوية، وسيشكل قيمة مهمة جداً لدى اللاعبين، خاصة في مواجهتي لبنان والإمارات، ضمن الجولتين الـ4 و الـ5 من التصفيات المونديالية"، بحسب موقع winwin

وأضاف مدير منتخب العراق أن "مهند جعاز محترف هاماربي السويدي، ما زال عليه إكمال إجراءات تسجيله كلاعب معتمد لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم"، مشيراً إلى أن "هناك أوراقاً أرسلت سابقاً على الإيميل الخاص للاعب، وننتظر فقط توقيعه للمباشرة في معاملة نقل سجله الوطني، في كشوفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأكد أنه "لا يملك أي معلومات عن وجود اتصالات مباشرة بين الكادر الفني للمنتخب العراقي مع اللاعب مهند جعاز".

ويذكر أن مهند جعاز تسلم صباح اليوم جوازه العراقي من قبل السفارة العراقية في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وبخصوص ما يتردد من أنباء في وسائل الإعلام المحلية، عن استدعاء اللاعبين السابقين ياسر قاسم وسعد عبد الأمير، أجاب باسل كوركيس بأنه لا يستطيع الكشف عن أسماء القائمة الجديدة، والمكونة من 41 لاعباً، كما أنه لا يعلم شيئاً عن النقاشات الفنية، لأنها ليست من صلب عمله الإداري، على حدِّ تعبيره.