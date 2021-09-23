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بنزيما يحقق رقما استثنائيا في القرن الـ21

رياضة

2021-09-23 | 07:18
بنزيما يحقق رقما استثنائيا في القرن الـ21
1,079 مشاهدة

انضم النجم الفرنسي وهداف فريق ريال مدريد كريم بنزيما إلى أساطير الدوري الإسباني "الليغا" بعد أم وصل إلى الهدف 200 له مع النادي الملكي.

وأصبح كريم بنزيما اللاعب العاشر في بطولة الدوري الإسباني الذي يصل إلى الهدف 200 في تاريخ البطولة، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.
 
ليس هذا فحسب، بل إن بنزيما تفوق على أرقام تاريخيه لأسطورتين سابقتين في الليغا، هما النجم السابق لريال مدريد والحالي لمانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، والنجم السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جرمان، ليونيل ميسي، بعد أن ساهم في 15 هدفا في الليغا بعد مرور 6 جولات على انطلاقة البطولة الإسبانية.
 
ففي مباراته الأخيرة مع ريال مايوركا، التي فاز بها ريال مدريد بواقع 6 أهداف مقابل هدف واحد، تمكن بنزيما من إحراز ثناية، فيما أحرز زميله ماركو أسينسيو ثلاثية.
وبهذين الهدفين، رفع بنزيما رصيده من الأهداف إلى 8، كما رفع صناعته للأهداف إلى 7، ليساهم مع فريقه في 15 هدفا في أول 6 جولات في البطولة الإسبانية، بحسب تغريدة لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
 
وكان رونالدو، أول لاعب في بطولة الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين، يساهم في 14 هدفا في الجولات الست الأولى من البطولة، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفا وصنع آخر، وذلك في موسم 2014-2015، غير أن بنزيما نجح في تحطيم رقم رونالدو من خلال ثنائيته أمام ريال مايوركا.
 
وقبل هذه الثنائية، كان بنزيما متساويا مع ميسي الذي ساهم في 13 هدفا في موسم 2011-2012، عندما سجل 8 أهداف وصنع 5 أخرى، خلال نفس العدد من المباريات.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الشبكة ذاتها إن ريال مدريد أحرز 21 هدفا في أول 6 مباريات في الليغا هذا الموسم، وهو أفضل حصيلة أهداف حتى هذه المرحلة منذ موسم 1987/1988 عندما أحرز 26 هدفا.

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