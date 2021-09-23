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أعلى اللاعبين دخلا في صفوف المنتخب الجزائري

رياضة

2021-09-23 | 10:35
أعلى اللاعبين دخلا في صفوف المنتخب الجزائري
453 مشاهدة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في القيمة السوقية للاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم، مما انعكس على رواتبهم رفقة أنديتهم التي يلعبون لها، سواء في أوروبا أو الدوريات العربية.

وبات الكثير من اللاعبين المحترفين الذين يمثلون المنتخب الجزائري، يحصلون على رواتب سنوية كبيرة، نظرا لأهميتهم ووزنهم في الأندية التي يحملون ألوان قمصانها في الوقت الراهن.

ورصد موقع "فوت ميركاتو" قائمة لـ10 لاعبين في كتيبة "محاربي الصحراء"، يعتبرون الأعلى دخلا مقارنة بكل اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون حاليا في مختلف الأندية في العالم.

1- يتصدر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز القائمة، حيث حل في المركز الأول بقيمة راتب سنوي يقدر بنحو 7.2 مليون يورو (20 ألف يورو يوميا).

2- انتزع الغائب منذ مدة عن صفوف المنتخب الجزائري، النجم ياسين براهيمي، مركز الوصافة في القائمة، براتب سنوي يقدر 5.2 مليون يورو، يتقاضاه رفقة ناديه الريان القطري.

3- يأتي المدافع رامي بن سبعيني في المركز الثالث، حيث يتقاضى من ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 3.6 مليون يورو سنويا.

4- يتقاضى سفيان فيغولي راتبا سنويا يفوق 3 ملايين يورو مع نادي غلطة سراي التركي.

5- يحتل متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، المركز الخامس في القائمة، براتب سنوي يصل لحدود 3.1 مليون يورو سنويا في ناديه الإيطالي ميلان.

6- حل مهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح، في المرتبة السادسة بقيمة 3 مليون يورو مع فريق السد القطري.

7- يحصل سعيد بن رحمة على مبلغ 2.8 مليون يورو في نادي وست هام الإنجليزي.

8- يتقاضى يوسف بلايلي 2.7 مليون يورو سنويا في فريقه قطر القطري.

9- احتل مدافع نادي نيس الفرنسي يوسف عطال المركز التاسع براتب سنوي 1.8 مليون يورو.

10- المهاجم أندي دولور الذي أصبح يتقاضي 1.8 مليون يورو سنويا، بعد التحاقه مؤخرا بزميله عطال في نادي نيس.

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