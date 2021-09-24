برشلونة يسجل رقما سلبيا هو الاسوأ منذ 18 عاما
واصل برشلونة تعثره في الدوري الإسباني، بتعادل سلبي خارج أرضه مع مضيفه قادش في المباراة التي جمعتهما امس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ولم يتمكن البرسا من تسجيل أكثر من 8 أهداف، خلال 5 مواجهات خاضها في الليغا منذ بداية الموسم.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الفريق الكتالوني حقق أسوأ بداية له من ناحية التهديف في أول 5 لقاءات بالدوري، منذ موسم 2003-2004، حينما أحرز 5 أهداف فقط.
وفقد برشلونة نقطتين ثمينتين أمام قادش المتواضع نسبيا، مكتفيا بالتعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، مقابل انتصارين، ليرفع رصيده في المركز السابع إلى 9 نقاط من أصل 18 ممكنة، متأخرا بـ7 نقاط عن الغريم ريال مدريد المتصدر (16 نقطة).
كما تلقى الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني 0-3، في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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