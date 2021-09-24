سبورت تكشف سبب عدم إقالة كومان من تدريب برشلونة بعد التعادل مع قادش

ورغم عدم فوز الفريق في قادش لكن المستوى الذي قدمه الفريق في الشوط الثاني خلال اللعب بعشرة لاعبين يتم تقديره من طرف مجلس إدارة برشلونة التي ستواصل دعمها للمدرب الهولندي في انتظار نتائج باقي اللقاءات.ويغيب المدرب الهولندي عن لقاء ليفانتي، الأحد القادم، ولن يجلس في دكة البدلاء بسبب طرده في نهاية اللقاء أمام قادش، كما سيفقد جهود مواطنه فرينكي دي يونغ المطرود بدوره بعد توجيهه ضربة للاعب قادش.وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين رونالد كومان والرئيس خوان لابورتا غير جيدة ومصير المدرب معلق بخيط رفيع، خاصة بعد بيانه الأخير والذي تم دون علم الإدارة وأدى لغضبها.وظل مصير المدرب الهولندي رونالد كومان مجهولا حتى قبل لقاء قادش، لكن خوان لابورتا رئيس برشلونة أكد دعمه للمدرب وبقاءه في منصبه، كما اعتبر أن النتائج وحدها ستحكم مصيره.وفي انتظار لقاء ليفانتي في الدوري الإسباني ولقاء بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو لقاء حاسم للإبقاء على حظوظ الفريق قاريا، سيستمر رونالد كومان في منصبه مدربا لبرشلونة على الأقل لمدة أسبوع آخر، حسب الصحيفة.