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اختفاء 3 رياضيين مغاربة فور وصول بعثتهم إلى روما

رياضة

2021-09-24 | 05:30
اختفاء 3 رياضيين مغاربة فور وصول بعثتهم إلى روما
882 مشاهدة

أكد الاتحاد المغربي لكرة الطائرة، اختفاء 3 من لاعبي بعثة منتخبه بفئة أقل من 21 سنة، فور وصولهم إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأشار البيان إلى أن "الوفد المرافق للمنتخب لأقل من 21 للكرة الطائرة، فوجئ يوم الأربعاء، بتخلف ثلاثة من عناصره عن الالتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى ساردينيا".

وأضاف: "اكتشف الوفد أن العناصر الثلاثة تخلفوا عن المجموعة بعد استغلالهم لحظة البحث عن الأمتعة بصفة شخصية، حيث إنه بعد حصولهم على جوازات سفرهم التي كانت بحوزة رئيس الوفد، استغل العناصر هذه اللحظة للاختفاء عن الأنظار".

وأوضح الاتحاد أنه أبلغ "سفارة البلاد بروما، وتم تزويدها بكل المعطيات الخاصة باللاعبين الثلاثة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الاتصال بعائلاتهم لإخبارهم بالإجراءات التي سلكتها السلطات الإيطالية للقيام بالبحث".

وأسف الاتحاد للحادث الذي اعتبره "يمس بصورة المغرب، والرياضة بصفة عامة"، كما أدان مثل هذه التصرفات "اللامسوؤلة التي تعتبر غريبة على أسرة الكرة الطائرة منذ تأسيس الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة".

ويشارك المنتخب المغربي لما دون 21 سنة في بطولة العالم للكرة الطائرة لهذه الفئة العمرية التي تستضيفها إيطاليا وبلغاريا خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر لغاية 3 أكتوبر المقبل.

ولم تكن حادثة هروب الرياضيين المغاربة بمجرد وصولهم إلى أوروبا هي الأولى من نوعها إذ تكررت خلال السنوات الأخيرة، ففي 16 أبريل 2021 انضم ملاكمان شابان رضا البويحياوي وإلياس بنلمليح إلى عشرات الرياضيين المغاربة، الذين "اختاروا" الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

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