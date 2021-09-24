الاتحاد الاسباني يحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد الكلاسيكو الأول لهذا الموسم قمة مباريات الليغا بين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الدور الأول بين قطبي الكرة الإسبانية يوم الأحد 24 أكتوبر، على أرض ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وفي الموسم الماضي نجح ريال مدريد في حسم مواجهتي الكلاسيكو لمصلحته، ففاز الملكي في مباراة الدور الأول على أرض "كامب نو" 3-1، قبل أن ينتصر مجددا في الدور الثاني 2-1 على أرض ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضورا جماهيرا للمرة الأولى من كلاسيكو الليغا الذي أقيم يوم 1 مارس 2020 على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد.