مدرب ريال مدريد حزين لوضع برشلونة

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "سنواجه فياريال الذي يتمتع بخبرة كبيرة وتنظيم جيد، هي مباراة مهمة، ونود أن نظهر بشكل جيد".وأردف: "هازارد يتدرب بشكل جيد، وهذا أمر مهم، وليس لديه مشكلة حاليًا.. لكن لا يمكنني ضمان أنه سيلعب كل مباراة، فلا يمكنني ضمان ذلك لأي لاعب".وحول إمكانية فوز بنزيما بالكرة الذهبية، أجاب أنشيلوتي: "نعم، أعتقد أنه يجب أن يكون ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بالكرة الذهبية.. ولديه الوقت للتتويج بالجائزة، فكلما زاد عمره كلما أصبح أفضل".وعن رأيه في أداء برشلونة، أجاب: "أشاهد المباريات لأنني أحب كرة القدم، ولست سعيدًا إذا كان فريق مثل برشلونة يمر بوقت سيء، فالأمور لا تسير على ما يرام".