مهمة تحكيمية عراقية في بطولة غرب آسيا الأولمبية

وقال الاتحاد في بيان، انه "اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مهمةً تحكيميةً لحكم الوسط الدولي ( محمد سلمان ) والحكم المساعد الدولي ( حسين فلاح ) لقيادة مباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً".وتقامُ البطولة بضيافة الاتحاد السعودي في مدينة الدمام للفترة من ( 4 ولغاية 12 تشرين الأول / اكتوبر 2021 ) ، بمشاركة ( 11 ) منتخباً، ومن ضمنها منتخبنا الأولمبي.