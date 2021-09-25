شيركو كريم يحدد طريقة واحدة للتأهل إلى كأس العالم (فيديو)

كشف لاعب منتخبنا الوطني شيركو كريم، أنه وجد صعوبة كبيرة، في التأقلم مع مركزه الجديد في المنتخب الوطني، بعد اعتماده كمدافع يمين من قبل المدرب الهولندي ديك أدفوكات، في المواجهتين السابقتين أمام كوريا الجنوبية وإيران، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال كريم في تصريح تابعته السومرية نيوز، "لم يكن سهلاً عليّ التأقلم مع المركز الجديد في المنتخب، حيث لعبت للمرة الأولى في حياتي كمدافع يمين، ولا أملك أية خبرة في هذا المركز، مركزي الرئيسي هو جناح يسار أو مهاجم، لو نلعب بطريقة 5 مدافعين، ربما أنسجم مع ذلك، ولكن اللعب بـ4 مدافعين يشكل صعوبة بالغة بالنسبة لي، ولا أعلم في المباريات المقبلة هل سأبقى في هذا المركز، أم سأعود لمركزي كجناح يسار؟، يبقى القرار بيد المدرب وعلينا تنفيذ ما يطلبه منا".

وحمّل لاعب المنتخب العراقي جميع اللاعبين مسؤولية الخسارة القاسية أمام إيران 3-0، وأوضح أنهم لم يظهروا بالصورة الجيدة، ولكنه وعد الجماهير بتعويض ذلك في المباراتين المقبلتين أمام لبنان والإمارات مطلع الشهر المقبل، وبذل قصارى الجهد من أجل حصد النقاط الـ6، والعودة للمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر".

وتحدث شيركو كريم بصراحة عن ضرورة اعتماد التخطيط السليم، لبناء أجيال كروية قادرة على ضمان التأهل إلى كأس العالم"، مشيراً إلى أن "الدول المتقدمة لا تنتظر التأهل بالصدفة أو ضربة حظ، بل تعمل وفق مشاريع واضحة، تم إعدادها منذ سنوات لهدف واحد، وهو خلق منتخبات قادرة على صناعة الإنجاز، فيما في العراق لا توجد هذه الرؤية، فضلاً عن تأثير الواقع الأمني والسياسي على الرياضة بشكل كبير.