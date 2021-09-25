طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة منتخبنا أمام لبنان في التصفيات الآسيوية

أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثالثة للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب لبنان طاقم تحكيم سعودي بقيادة تركي الخضير (حكماً للساحة)، ومحمد مكي العكبري (حكماً مساعداً أول) وخلف زيد الشمري (حكماً مساعداً ثانياً)، ومحمد خالد الهويش (حكماً رابعاً)، والفلسطيني ميشيل حنانيا (مقيم الحكام).