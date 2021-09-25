طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة منتخبنا أمام الإمارات في التصفيات الآسيوية

أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الرابعة للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ الامارات في رابع مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في الثاني عشر من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الامارات طاقم تحكيم ياباني بقيادة ريوجي ساتو (حكماً للساحة)، ويامايوشي هيروشي(حكماً مساعداً أول) وميهرا جون (حكماً مساعداً ثانياً)، واراكي يوسوكا (حكماً رابعاً)، والسنغافوري جون شيا إنج واه (مقيم الحكام).