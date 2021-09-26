فتاتان تبكيان بعد حصولهما على توقيع نجم برشلونة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بكاء مراهقتين بعد حصولهما على توقيع ريكي بويغ، نجم نادي برشلونة، خلال خروجه من مران الفريق، مساء السبت.

ويظهر الفيديو تواجد العديد من الشباب والفتيات أمام ملعب تدريب ”البلوغرانا“، وخلال خروجه وقف ريكي للتوقيع لهم، لتقدم له الفتاتان قمصان برشلونة ليوقع عليها وتلتقطا معه صورة سيلفي وظهر عليهما التأثر بشدة لدرجة البكاء.

ولا يعيش اللاعب الشاب أفضل فتراته تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، إذ بالكاد شارك تحت قيادته في الموسمين الماضيين، ولم يشارك سوى مرتين في الدوري الإسباني في الموسم الماضي وشارك كبديل في هذا الموسم.