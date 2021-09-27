فلورنتينو بيريز: مبابي سينضم لمدريد في الصيف المقبل

وارتبط اسم النجم الشاب المميز كيليان مبابي بالانضمام لفريق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه في نهاية المطاف استمر مع فريقه الباريسي.وقدّم نادي ريال مدريد أكثر من عرض للتعاقد مع كيليان مبابي، حيث وصل آخر عرض مبلغ 180 مليون يورو، ولكن إدارة باريس رفضت بالرغم من انتهاء عقد النجم الفرنسي في الصيف المقبل.وحتى الآن لم يتعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل.وذكرت الصحيفة بأن فلورنتينو بيريز تعرض لحادث سير بسيط، لتقوم جماهير ريال مدريد بالتصوير مع بيريز، وأحدهم سأله عن كيليان مبابي، ليرد عليه رئيس الريال "الموسم المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة فلورنتينو بيريز تؤكد بأن ريال مدريد قد اتفق بشكلٍ نهائي مع مبابي بشأن الانضمام للنادي الملكي في الصيف المقبل.