الكشف عن السبب الحقيقي وراء أزمة مبابي ونيمار

وكانت الكاميرات قد التقطت مبابي يتحدث مع زميله إدريسا جايا، ويوجه نقدا شديدا لنيمار خلال مباراة باريس ضد مونبلييه، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.وبحب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن السبب الأساسي وراء غضب مبابي، هو رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل، في ظل اهتمام قوي من ريال مدريد.وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الميركاتو الصيفي الأخير، حيث قدم عرضين لسان جيرمان، إلا أن النادي الفرنسي تمسك باستمرار مهاجمه، رغم انتهاء عقده في صيف 2022 وإمكانية رحيله مجانا.وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار لا يفهم سبب رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان، خاصة وأنه كان متحمسا لتشكيل ثلاثية قوية تضم ليونيل ميسي ومبابي.وأضافت الصحيفة، أن مبابي يشعر بالعزلة في غرفة الملابس، في ظل تقارب اللاعبين اللاتينيين، وارتباطه بعلاقة صداقة مع الرباعي كيمبيمبي وماركو فيراتي وماركينيوس وأشرف حكيمي فقط.