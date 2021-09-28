جدول ومواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا لهذا اليوم
تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا، اذ تشهد هذه الجولة بعض المواجهات النارية على رأسها قمتي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، و ميلان مع أتلتيكو مدريد.
وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات اليوم حسب توقيت بغداد:
أياكس أمستردام – بشكتاش 19:45
شاختار دونيتسك - انتر ميلان 19:45
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي 22:00
لايبزيج - كلوب بروج 22:00
بوروسيا دورتموند - سبورتينج لشبونة 22:00
ميلان - أتلتيكو مدريد 22:00
بورتو - ليفربول 22:00
ريال مدريد - شيريف تيراسبول 22:00
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