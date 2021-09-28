الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان ضمن تصفيات المونديال

وقال الاتحاد الاسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي، ان "كلتي المباراتين ستقامان على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، حيث تنطلق مباراة العراق ولبنان عند الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، في حين تقام مباراة أستراليا وعمان اعتباراً من الساعة 9:30 مساء".واضاف "من جهة أخرى تقام مباراة كوريا الجنوبية مع سوريا يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد أنسان وا، عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي".