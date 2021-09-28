برشلونة.. السماح بزيادة عدد المشجعين في ملعب "كامب نو"
صرحت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكتالونية قد وافقت رسميًا على زيادة سعة الحضور الجماهيري بالملاعب لتصل إلى 60%.
وتمثل هذه الأنباء خطوة رائعة لنادي برشلونة الذي سوف يتمتع بزيادة سعة الجماهير في مبارياته التي سوف تقام بملعب "كامب نو".
ويعني هذا أن سيكون ملعب "كامب نو" قادرًا على استضافة 60 ألف متفرج في المباريات المقبلة مما يمثل دعمًا كبيرًا لبرشلونة من حيث الدعم الجماهيري وكذلك زيادة الإيرادات.
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