بطلا اوروبا وامريكا الجنوبية في مباراة مرتقبة

وقال الاتحادان في بيان رسمي مشترك، إن "تنظيم هذه المباراة جزء من توسيع التعاون بين يويفا وكونميبول، والذي يشمل بشكل خاص فئات كرة القدم للسيدات، كرة الصالات والشباب، تبادل الحكام، بالإضافة إلى خطط التدريب الفني".وتابع "تغطي الاتفاقية التي توصلت إليها المنظمتان حاليًا، تنظيم 3 نسخ من هذه المباراة بين الفائزين القاريين المعنيين، وتتضمن أيضًا افتتاح مكتب مشترك في لندن، والذي سيكون مسؤولا عن تنسيق المشاريع ذات الاهتمام المشترك".وتوج المنتخب الإيطالي بطلا لكأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد الفوز بركلات الترجيح على إنجلترا، في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.بينما توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2021، في تموز الماضي، على حساب منتخب البرازيل الغريم الكلاسيكي، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.