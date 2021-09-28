تحديد موعد أول ظهور لأجويرو مع برشلونة

وانضم أجويرو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن سواء ودية أو رسمية بسبب الإصابة.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قُدرت فترة غياب أجويرو عن الملاعب لما يقرب من أسابيع، وهو الآن في المراحل الأخيرة من شفائه.وأضافت الصحيفة، أن الفريق الطبي لبرشلونة يزعم أن أجويرو سيكون جاهزا للمشاركة أمام فالنسيا فالنسيا في كامب نو، يوم 17 تشرين أول المقبل.ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع بنفيكا غدا بدوري الأبطال، ثم مع أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع المقبل، قبل فترة التوقف الدولي التي ستمتد لأسبوعين قبل لقاء برشلونة وفالنسيا.وأشارت الصحيفة، إلى أن أجويرو سيتمكن خلال فترة التوقف من زيادة جدول تدريباته، مع استمرار برشلونة في إعادة تأهيل لاعبيه العائدين من الإصابات.واستعاد برشلونة خدمات أنسو فاتي في نهاية الأسبوع الماضي، ومع عودة أجويرو، سيكون لدى رونالد كومان خيارات هجومية أكثر من أي وقتٍ مضى.