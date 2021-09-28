درجال يلتقي وفد الاتحاد الدولي الذي يزور البصرة

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، أكدَ أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بزيارةِ المنشآت الرياضيّة في البصرة، والاطلاع على العديد من الجوانب التي تخص الأمور المساندة في عملية تضييف المباريات الدولية في البصرة".وأضافَ ان "وفد الاتحاد الدولي وصل أمس الاثنين للبصرة، وتم اللقاء معه اليوم ، وما يسعدنا ان البصرة بأتم الجاهزيّة لاحتضان المبارياتِ الدولية لوجود مقومات النجاح فيها من جودة الملاعب والخبرة الواسعة التي اكتسبتها من جراء احتضان المباريات الدولية في مناسباتٍ عدة نالت الثناءَ والإعجابَ من المنتخبات التي خاضت مبارياتها في ملاعب البصرة".واختتمَ درجال، حديثه بالقول: إن "الاتحاد الدوليّ لديه صورة كاملة عن ملاعب البصرة والمنشآت الرياضية وتحضيراتها لأمن الملاعب والشروط الصحية، وثقتنا عالية في دعم الاتحاد الدوليّ للعراق من رئيس الاتحاد الدولي انفانتنيو والاتحادين الآسيوي والعربي، وجميع الأشقاء الذين يسعون بقوةٍ لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، لذلك فالأمور تسير بصورةٍ طيبة، لاسيما اننا مقبولون على استضافةِ وتنظيم البطولات الدولية في ملاعبنا".