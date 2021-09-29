أنشيلوتي يعلق على هزيمة ريال مدريد أمام شيريف

عانى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في تفسير كيف خسر فريقه 2-1 على أرضه أمام نادي شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، رغم السيطرة على كل شيء في اللقاء باستثناء النتيجة.

وسجل سيباستيان تيل، لاعب وسط لوكسمبورغ، هدف الفوز بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء ليحقق شيريف الفوز في ظهوره الأول بدور المجموعات في دوري الأبطال، وعقب اجتياز أربعة أدوار تمهيدية.

وتقدم شيريف على عكس سير اللعب بضربة رأس من غاسوربك ياخشيبويف، بينما أدرك كريم بنزيما التعادل لبطل أوروبا 13 مرة من ركلة جزاء في الشوط الثاني، وقبل أن يسجل تيل هدف الانتصار.

وسدد ريال 30 كرة منها 11 كرة نحو المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 67%، وحصل على 13 ركلة ركنية، بينما امتلك الفريق الذي يشارك في دوري مولدوفا، أربع محاولات، وسجل هدفين من ثلاث تسديدات على المرمى، ولم تحتسب له أي ركلة ركنية.

وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب أول هزيمة لريال هذا الموسم ”سارت كل الأمور بشكل رائع للمنافس، وسارت الأمور كلها بشكل سيئ لنا“.

وأضاف ”نشعر بالحزن بشكل أكبر من القلق. لعبنا بقوة وبانضباط، لكن خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة. لعب الفريق بشكل مميز وكان يمكن أن نكون أكثر حسما داخل المنطقة، لكن من الصعب تفسير ما حدث“.

وتابع ”كلفتنا التفاصيل الصغيرة نتيجة المباراة ويجب أن نتعلم من ذلك في المستقبل، لكن هذه الهزيمة لم نكن نستحقها“.

ويتصدر شيريف، الذي تأسس في 1997، المجموعة الرابعة بست نقاط عقب الفوز 2-صفر على شاختار دونيتسك في الجولة الافتتاحية.

وقال جوستافو دولانتو، مدافع شيريف ”لقد حلمت بالفوز في برنابيو. أنا أتابع باستمرار مدريد لأنه النادي الأنجح في دوري الأبطال، لذا الفوز عليه على أرضه يمثل إنجازا ضخما“.

وأضاف ”لا يزال الطريق طويلا ولا يمكن أن نشعر بالاسترخاء لأنه لا يوجد منطق في كرة القدم كما حدث في نتيجة المباراة. جئنا إلى هنا للعب بكل شجاعة وثقة، ولا يمكننا إلا التفكير في المباراة المقبلة“.

وأكد فرانك كاستانيدا، قائد شيريف، أن فريقه كان يفكر في الفوز قبل الحضور إلى مدريد.

وقال ”نحن نعرف أنه يمكننا الفوز هنا، وقبل المباراة كنا نفكر في إمكانية تحقيق ذلك، وأنا كقائد حاولت تحفيز اللاعبين والحديث عن إمكانية ذلك لأنها كرة قدم“.

وأردف ”ريال مدريد هو فريق تاريخي لكن في الملعب يتنافس 11 لاعبا ضد 11، ولقد حضرنا إلى هنا من أجل الفوز وهو ما تحقق“.

وتابع تيل صاحب هدف الانتصار ”نحن سعداء جدا. لعبنا مباراة رائعة. تحلى الفريق بشجاعة هائلة بشأن طريقة اللعب وكنت محظوظا بما يكفي لتسجيل الهدف بتسديدة قوية“.