Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
آلاف العرب مهددون بالترحيل من فرنسا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

معلومات مثيرة.. من هو شيريف الذي سمي "قاهر ريال مدريد"؟

رياضة

2021-09-29 | 02:44
معلومات مثيرة.. من هو شيريف الذي سمي "قاهر ريال مدريد"؟
2,652 مشاهدة

فجر فريق شيريف تيراسبول المولدو في مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد 2-1 في سانتياغو برنابيو في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إذ إن هذا النادي تأسس عام 1997 عندما كان يحمل النادي الملكي ستة ألقاب قارية بالفعل بين 13 حاليا.

وهذا الفريق تأهل إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، بعد اجتياز أربع جولات من التصفيات، ليقع في المجموعة الرابعة مع ريال مدريد، البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي والمتوج باللقب القاري آخر مرة في 2010 بقيادة جوزيه مورينيو، وكذلك شاختار دونتيسيك المعتاد على المشاركة الأوروبية.
 
ومع إطلاق صفارة النهاية في زغرب في 25 أغسطس/آب الماضي، سقط بعض لاعبي شريف تيراسبول ذي القميص الأصفر على عشب ملعب ماكسيمير، واحتضن البعض الآخر المدير الفني الأوكراني يوري فيرنيدوب وطاقمه المعاون ورقصوا في فرحة غامرة.
وفي هذه اللحظة صنع شيريف التاريخ، من خلال تعادله سلبيا مع دينامو زغرب، ليتأهل إلى دور المجموعات ويصبح أول نادٍ من مولدوفا يفعل ذلك.
 
ما هي أصل الحكاية؟
وفي عصر تتعرض فيه كرة القدم الأوروبية لخطر دائم للوقوع تحت سيطرة النخبة الثرية، تم الترحيب على الفور بهذه القصة الرائعة والنادرة لانتصار الفريق المغمور، وبالتأكيد عندما تم إجراء القرعة بعد يومين من التأهل في زغرب، كان حجم إنجاز شيريف أكثر وضوحًا
 
واستهل شيريف مباريات المجموعة الرابعة بالفوز على شاختار الأوكراني، لكن المفاجأة الكبرى كانت في سانتياغو برنابيو عندما صعق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بالفوز عليه 2-1 ليحقق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.
 
وخلال مشواره نحو دور المجموعات تخلص شريف من توتا الألباني وألاشكيرت بطل أرمينيا والعملاق الصربي ريد ستار بلغراد قبل دينامو.
 
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن شيريف سيطر على كرة القدم في مولدوفا لسنوات، وحصل على 19 لقبًا في الدوري منذ عام 2001، بما في ذلك تسعة بين آخر 10 ألقاب، وستة على التوالي من عام 2015. كل هذا على الرغم من أن الكثيرين في مدينة تيراسبول لا يرون أنفسهم أنهم ينتمون إلى مولدوفا على الإطلاق.
 
وتيراسبول هي عاصمة ترانسنيستريا، وهي دولة انفصالية تقع على الحدود المولدوفية- الأوكرانية، حيث غالبية مواطنيها من أصل روسي، وليس من مولدوفا.
لروسيا قنصلية ووجود عسكري كبير في ترانسنيستريا، وفي عام 2014 طلب برلمانها شبه المستقل الانضمام إلى الدولة الروسية بعد ضم شبه جزيرة القرم.
 
ولا توجد دولة في الأمم المتحدة تعترف بترانسنيستريا، لذلك لا يزالون في الوقت الحاضر يثيرون اهتمامًا شديدًا بالجغرافيا والسياسة لأسباب ليس أقلها أنها الدولة الوحيدة التي لا تزال موجودة على الكوكب وتحمل رمز الاتحاد السوفييتي السابق المكون من المطرقة والمنجل.
 
من هو شيريف؟
شيريف الذي سمي النادي باسمه هو في الواقع شخص يملك مجموعة شركات أنشئت عام 1993 بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتعد الآن ثاني أكبر شركة في ترانسنيستريا.
شيريف مالك النادي، الذي يمتلك أعمالًا تشمل على سبيل المثال لا الحصر، محطات البنزين ومحلات السوبر ماركت وقناة تلفزيونية ودار نشر وشبكة للهاتف المحمول
 
وشركة إنشاءات ومصنعا لصنع الخبز، يسيطر على المشهد التجاري في ترانسنيستريا بفضل الوضع السياسي الغريب للدولة الانفصالية.
 
ولا شك أن الاحتكار يعني المال، وقد ذهب الكثير من هذه الأموال إلى النادي رغم أن مولدوفا واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، ما يعني أن النادي لديه ميزة أكبر على منافسيه في البطولات المحلية.
 
ومنذ تأسيسه في عام 1997 وصعوده للدرجة الأولى في مولدوفا بعد عام واحد، تفوق شيريف على القوى السوفييتية التقليدية مثل نادي زيمبرو، وسيطر على الدوري الذي من شأنه أن يجعل بايرن ميونخ الألماني يحمر خجلاً.
 
ويملك شيريف ملعبا منذ عام 2002، وتكلف نحو 200 مليون دولار، ولا يوجد ناد آخر في مولدوفا، بخلاف زيمبرو، يمتلك ملعبًا أو مرافق تدريب خاصة به.
 
ومع ذلك، فقد استغرق الأمر عقدين من الزمن حتى يظهر الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إذ إن الاحتفالات على أرض الملعب في زغرب لم تكن مبهجة فحسب، بل كانت مصدرا للارتياح، وذلك بعدما أنفق النادي حوالي 15 مليون يورو للوصول لهذه المرحلة.
 
ويحظى الأوكراني فيرنيدوب البالغ من العمر 55 عامًا المدير الفني الحالي للفريق باحترام كبير كمدرب في وطنه، وقد سبق له قيادة أندية أوروبا الشرقية مثل زوريا لوهانسك للتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي في 2016-2017.
ويتكون فريقه من المزيج المعتاد للاعبين من أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، ويضم الفريق لاعبين من دول ملاوي وأوزبكستان وترينيداد وتوباغو ولوكسمبورغ.
 
وأبرز لاعبي الفريق هو المهاجم المالي آداما تراوري، وقد انضم للفريق قادما من ميتز، وسجل تسعة أهداف في 16 مباراة بالدوري، ويشاركه في الهجوم الكولومبي فرانك كاستانيدا الذي سجل 33 هدفا في 43 مباراة في جميع المسابقات الصيف الماضي.
 
وذلك بالإضافة إلى لاعب خط الوسط سيباستيان تيل صاحب هدف الفوز في البرنابيو ليصدم كريم بنزيما ورفاقه، ويثير احتفالات بين زملائه في غرفة خلع الملابس عقب المباراة، وبالطبع احتفالات صاخبة في ترانسنيستريا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
هل شاهدتم كربلاء من الجو.. إليكم الصور بعدسة السومرية
22.5%
13:01 | 2021-09-27
هل شاهدتم كربلاء من الجو.. إليكم الصور بعدسة السومرية
13:01 | 2021-09-27
طوارئ بغداد تقبض على ابو النار
19.02%
10:32 | 2021-09-27
طوارئ بغداد تقبض على ابو النار
10:32 | 2021-09-27
مفوضية الانتخابات تحدد قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية
18.39%
13:46 | 2021-09-27
مفوضية الانتخابات تحدد قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية
13:46 | 2021-09-27
الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان ضمن تصفيات المونديال
14.29%
04:12 | 2021-09-28
الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان ضمن تصفيات المونديال
04:12 | 2021-09-28
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
13.56%
09:11 | 2021-09-28
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:11 | 2021-09-28
العتبةُ العبّاسية المقدّسة تكشف عدد زائري الأربعينيّة
12.24%
08:30 | 2021-09-28
العتبةُ العبّاسية المقدّسة تكشف عدد زائري الأربعينيّة
08:30 | 2021-09-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: الابتزاز المالي يقف بوجه أحد ضحايا الارهاب ويمنعه من اكمال معاملته التقاعدية
Play
بالفيديو: الابتزاز المالي يقف بوجه أحد ضحايا الارهاب ويمنعه من اكمال معاملته التقاعدية
05:35 | 2021-09-29
بالفيديو: بعد مؤتمر السلام والاسترداد... هل تتعثر علاقة اربيل بالمركز؟
Play
بالفيديو: بعد مؤتمر السلام والاسترداد... هل تتعثر علاقة اربيل بالمركز؟
05:05 | 2021-09-29
بالفيديو: بين التحشيد الحزبي والعشائري... من يفوز ؟
Play
بالفيديو: بين التحشيد الحزبي والعشائري... من يفوز ؟
04:40 | 2021-09-29
كاميرا السومرية تتجول داخل الصحن الحسيني الشريف وتحاور احد ابرز مسؤوليه
Play
كاميرا السومرية تتجول داخل الصحن الحسيني الشريف وتحاور احد ابرز مسؤوليه
07:16 | 2021-09-28
بالفيديو.. مواطنون: العزوف عن المشاركة في انتخابات تشرين سيضعف التغيير
Play
بالفيديو.. مواطنون: العزوف عن المشاركة في انتخابات تشرين سيضعف التغيير
05:46 | 2021-09-28
بالفيديو: أصوات النازحين... مطمع مرشحين يحاولون كسبها من خلال وعود وصفقات
Play
بالفيديو: أصوات النازحين... مطمع مرشحين يحاولون كسبها من خلال وعود وصفقات
04:43 | 2021-09-28
بالفيديو: كورونا العراق... كم بلغ عدد الاصابات والوفيات اليوم؟
Play
بالفيديو: كورونا العراق... كم بلغ عدد الاصابات والوفيات اليوم؟
14:11 | 2021-09-27
بالفيديو: سرقت منزل اخيها المتوفي وباعته بدون علم زوجته واولاده!
Play
بالفيديو: سرقت منزل اخيها المتوفي وباعته بدون علم زوجته واولاده!
12:48 | 2021-09-27
بالفيديو قائد عمليات الرصافة يتحدث للسومرية عن تفاصيل نجاح خطة زيارة الاربعين
Play
بالفيديو قائد عمليات الرصافة يتحدث للسومرية عن تفاصيل نجاح خطة زيارة الاربعين
07:34 | 2021-09-27
بالفيديو: غضب واستنكار واستهجان... والسبب مؤتمر السلام والاسترداد
Play
بالفيديو: غضب واستنكار واستهجان... والسبب مؤتمر السلام والاسترداد
05:19 | 2021-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X