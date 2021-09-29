هدف ميسي ولقطته أسفل الحائط البشري تتصدران التويتر (فيديو)

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدور جديد مع فريقه باريس سان جيرمان، أمام مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي شهدت هدفه الأول بقميص بي إس جي، ليساهم في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وحملت الدقيقة 74 من مباراة سان جيرمان و"السيتي" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لحظة منتظرة من قبل الكثيرين، بعدما افتتح ميسي رصيده من الأهداف مع سان جيرمان، بعد تمريرة خلفية من مبابي ليسدد "البرغوث" الأرجنتيني صاروخية في الزاوية العليا من المرمى، ليضاعف تقدم فريقه إلى 2-0.

ميسى وفرحة اول اهدافه مع فريقه باريس هدف جميل #دوري_ابطال_اوروبا#ميسى pic.twitter.com/cZ3UEshPHT — حسن كريت (ابوحسام) (@hassnk1245) September 28, 2021

ميسي اشتهر بتسديد الركلات الثابتة، سواء مع فريقه السابق برشلونة أو منتخب الأرجنتين، إلا أن مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قلبت حال ميسي ”رأسا على عقب“ في الركلات الثابتة.

الدقيقة الـ 91 من المباراة شهدت ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي، انبرى رياض محرز لتسديدها، وهنا أسرع ميسي ليفترش الأرض خلف الحائط البشري للاعبي باريس، ليقطع الطريق على محرز في هدف يقلص به النتيجة.

📸 ميسي في حائط الصد امام مانشستر سيتي pic.twitter.com/lL4mDByOgx — E P L W O R L D (@EPLworld) September 28, 2021

ونشر ميسي على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له خلال احتفاله بهز شباك مانشستر سيتي، وكتب: "سعيد جدا بتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة، وبنجاحي في تسجيل أول هدف، آمل أن يأتي المزيد!!".

وبعد هذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1 أمس الثلاثاء أيضا، فيما يحتل "السيتي" المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.