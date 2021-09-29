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هدف ميسي ولقطته أسفل الحائط البشري تتصدران التويتر (فيديو)

رياضة

2021-09-29 | 04:00
هدف ميسي ولقطته أسفل الحائط البشري تتصدران التويتر (فيديو)
2,805 مشاهدة

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدور جديد مع فريقه باريس سان جيرمان، أمام مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي شهدت هدفه الأول بقميص بي إس جي، ليساهم في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وحملت الدقيقة 74 من مباراة سان جيرمان و"السيتي" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لحظة منتظرة من قبل الكثيرين، بعدما افتتح ميسي رصيده من الأهداف مع سان جيرمان، بعد تمريرة خلفية من مبابي ليسدد "البرغوث" الأرجنتيني صاروخية في الزاوية العليا من المرمى، ليضاعف تقدم فريقه إلى 2-0.
 
ميسي اشتهر بتسديد الركلات الثابتة، سواء مع فريقه السابق برشلونة أو منتخب الأرجنتين، إلا أن مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قلبت حال ميسي ”رأسا على عقب“ في الركلات الثابتة.
 
الدقيقة الـ 91 من المباراة شهدت ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي، انبرى رياض محرز لتسديدها، وهنا أسرع ميسي ليفترش الأرض خلف الحائط البشري للاعبي باريس، ليقطع الطريق على محرز في هدف يقلص به النتيجة.
 
ونشر ميسي على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له خلال احتفاله بهز شباك مانشستر سيتي، وكتب: "سعيد جدا بتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة، وبنجاحي في تسجيل أول هدف، آمل أن يأتي المزيد!!".
 
وبعد هذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1 أمس الثلاثاء أيضا، فيما يحتل "السيتي" المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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